Международная федерация хоккея с мячом не допустила сборную России до ЧМ-2023

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Международная федерация хоккея с мячом (FIB) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира по бенди 2023 года, сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет в Швеции. Он запланирован на конец марта – начало апреля будущего года. Также от участия в чемпионате отстранили сборную Белоруссии.

Последний чемпионат мира среди мужчин прошел в шведском Венерсборге в 2019 году. Тогда в турнире победила сборная России.

В октябре президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник объявил об уходе с поста главы организации, который занимал с 2005 года. Конгресс FIB избрал нового руководителя федерации. Им по единогласному решению делегатов стал член исполкома FIB, норвежец Стейн Педерсен.

Ранее сообщалось, что Кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесен. По данным СМИ, данный вопрос рассматривается в контексте нерешенных разногласий между НХЛ и IIHF, в том числе относительно возможного участия в турнире сборной России.

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