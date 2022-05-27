Международная федерация хоккея запретила сборной России участвовать в ЧМ-2023

Фото: Москва 24/Анна Юргенсон

Международная федерация хоккея лишила Россию и Белоруссию права участвовать в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте IIHF.

"Поскольку Россия и Белоруссия не могут участвовать в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года, было решено заполнить турниры до стандартного количества команд – их обычно шесть в группах ниже высшего дивизиона", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что перенесенный из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.

Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, однако организация отозвала у РФ права на проведение турнира из-за спецоперации на Украине. На проведение чемпионата также претендовали Венгрия и Словения, однако позже Венгрия отозвала свою заявку.

