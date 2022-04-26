Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права проведения чемпионата мира в 2023 году.
"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков", – приводится в официальном заявлении организации.
В IIHF выразили озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц на турнире.
Новое место проведения мирового первенства (изначально турнир должен был принять Санкт-Петербург) будет названо на конгрессе Международной федерации хоккея с 13 по 29 мая 2022 года.
"Совет IIHF отдал приоритет этому решению на апрельском заседании, чтобы обеспечить альтернативный вариант проведения и дать новому хозяину достаточно времени для подготовки", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/2023. Кроме того, отменены международные старты в России и Белоруссии.
Международная федерация хоккея лишила РФ права проведения ЧМ-2023
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