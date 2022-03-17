Сэкономленные от переноса турниров из РФ 8 млрд руб пойдут на развитие спорта – Чернышенко

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что более 8 миллиардов рублей, которые были сэкономлены после переноса из России международных соревнований, пойдут на развитие спорта.

В частности, деньги направят на строительство спортивных объектов в регионах и проведение внутрироссийских соревнований.

"Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран", – подчеркнул Чернышенко.

Он напомнил, что многие международные спортивные федерации отменили соревнования в России по рекомендации Международного олимпийского комитета из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Речь идет о финале Лиги чемпионов, чемпионате мира по волейболу, Спецолимпиаде в Казани, первенстве мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиаде и ряде других.

Чернышенко также сообщил, что правительство РФ окажет дополнительную финансовую поддержку регионам, в которых на данный момент тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР.

Ранее заместитель главы Минспорта РФ Андрей Федоров сообщил, что власти прорабатывают возможность возмещения ущерба в связи с отменой соревнований с российскими спортсменами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

