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спорт

11:10

Минспорт потребует возврата средств за отмененные соревнования со спортсменами РФ

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Заместитель главы Минспорта РФ Андрей Федоров сообщил, что власти прорабатывают возможность возмещения ущерба в связи с отменой соревнований со спортсменами РФ.

По его словам, на 1 марта были отменены 32 соревнования. В связи с этим ведомство изучает контракты, заключенные со спортивными организациями, для возврата денежных средств, которые оценивались как взнос. Правительство в ближайшее время сообщит о своих предложениях.

"Министерством за последние несколько дней организована тесная работа с Олимпийским комитетом России во взаимодействии с ключевыми спортивными федерациями, в том числе с целью подготовки плана по оспариванию противоправных решений, которые принимают международные спортивные федерации в отношении наших спортсменов и команд", – цитирует Федорова РИА Новости.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Позднее FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Вечером 28 февраля стало известно, что баскетбольная Евролига отстранила российские клубы от турниров под эгидой организации. В самой Евролиге не смогут играть ЦСКА, УНИКС и "Зенит". Еще один российский клуб – "Локомотив-Кубань" – не сможет продолжить выступление в Еврокубке.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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