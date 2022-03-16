Сборную России по хоккею на этапах Евротура заменит команда Швейцарии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сборная Швейцарии по хоккею на два года заменит команду России на этапах Евротура, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.
Дебют швейцарских хоккеистов в соревнованиях состоится на шведском этапе с 5 по 8 мая. В играх Евротура также участвуют команды Швеции, Финляндии и Чехии.
В конце февраля совет Международной федерации хоккея принял решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года.
Помимо этого, молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, перенесен в другую страну.
Ранее заместитель главы Минспорта РФ Андрей Федоров сообщил, что власти прорабатывают возможность возмещения ущерба в связи с отменой соревнований со спортсменами РФ. Он отметил, что по состоянию на 1 марта были отменены 32 соревнования.
В связи с этим ведомство изучает контракты, заключенные со спортивными организациями, для возврата денежных средств, которые оценивались как взнос.
Сборная Швейцарии заменит команду РФ на этапах Евротура по хоккею
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