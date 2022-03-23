FINA объявила о переносе ЧМ 2022 года по плаванию на короткой воде из Казани

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде из Казани. Об этом сообщается на официальном сайте FINA.

Изначально мировое первенство в Казани должно было пройти с 17 по 22 декабря 2022 года.

"Запланированные даты будут сохранены, и в настоящее время FINA ведет переговоры с потенциальными хозяевами о проведении мероприятия", – отмечается в сообщении.

Также Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который должен пройти в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

В ответ на это Всероссийская федерация плавания (ВФП) проинформировала FINA о снятии всех российских спортсменов со всех соревнований под эгидой FINA до конца текущего года.

В пресс-службе FINA добавили, что дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания возбудила дело против двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. По их сведениям, Рылов нарушил правила FINA, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, состоявшимся 18 марта на стадионе "Лужники". Отмечается, что исполнительный комитет FINA потребовал ускорить рассмотрение дела.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

1 марта FINA объявила, что российские и белорусские пловцы смогут принимать участие в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. Сообщалось, что спортсмены смогут выходить на старт под гимном и флагом федерации.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.