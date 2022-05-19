Третьяка переизбрали президентом Федерации хоккея России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владислава Третьяка переизбрали на должность президента Федерации хоккея России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он отметил, что отчетно-выборная конференция федерации, которая состоялась в Музее хоккея в Москве, единогласно утвердила Третьяка на новый четырехлетний срок. Действующий президент был единственным кандидатом, выдвинутым на голосование.

Ранее сообщалось, что хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на зимних Олимпийских играх в Пекине. По данным исследования "МегаФон ТВ", хоккей собрал 25% просмотров от общего числа. Популярнее всего оказался финальный матч между Россией и Финляндией, в котором россияне проиграли со счетом 1:2, завоевав серебряную медаль турнира.