Венгрия и Словения подали заявку на проведение в 2023 году ЧМ по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федерации хоккея Словении и Венгрии подали заявку на проведение чемпионата мира в 2023 году, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что обе страны никогда не принимали чемпионаты мира по хоккею в высшем дивизионе.

В конце апреля Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения чемпионата мира в 2023 году.

В IIHF выразили озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц на турнире.

Новое место проведения мирового первенства (изначально турнир должен был принять Санкт-Петербург) будет названо на конгрессе Международной федерации хоккея с 13 по 29 мая 2022 года.