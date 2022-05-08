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Спорт

08 мая, 21:29

Венгрия и Словения подали заявку на проведение в 2023 году ЧМ по хоккею

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федерации хоккея Словении и Венгрии подали заявку на проведение чемпионата мира в 2023 году, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Уточняется, что обе страны никогда не принимали чемпионаты мира по хоккею в высшем дивизионе.

В конце апреля Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения чемпионата мира в 2023 году.

В IIHF выразили озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц на турнире.

Новое место проведения мирового первенства (изначально турнир должен был принять Санкт-Петербург) будет названо на конгрессе Международной федерации хоккея с 13 по 29 мая 2022 года.

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