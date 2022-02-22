Хоккей в России обогнал по популярности фигурное катание – исследование

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Хоккей стал самым популярным видом спорта у россиян на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это показало исследование "МегаФон ТВ". Эксперты проанализировали просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах во время соревнований.
Церемония открытия зимних Игр в Пекине собрала на четверть больше зрителей, чем открытие летних Игр в Токио. А хоккей собрал 25% просмотров от общего числа. Популярнее всего оказался финальный матч между Россией и Финляндией, в котором наша команда проиграла со счетом 1:2, завоевав серебряную медаль Олимпийских игр.
На втором месте по популярности у россиян – фигурное катание, на него приходится 14% просмотров. На третьей строчке – биатлон. Также в пятерку самых популярных олимпийских видов спорта вошли лыжные гонки (7%) и керлинг (6%). Причем больше всего зрителей у соревнований по керлингу – в Алтае и на Чукотке, там эта дисциплина оказалась популярнее фигурного катания. Ну а меньше всего россиян интересовали соревнования по скелетону. Больше всего времени на просмотр трансляций тратили жители Кировской области. На втором месте – Вологодская область, на третьем – Удмуртия.
Пользователи были готовы смотреть Олимпийские игры даже в неудобное время. Из 10 самых популярных в Московском регионе передач 5 шли утром или днем в рабочие дни. А трансляция финала по хоккею шла в воскресенье в 7 утра.
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