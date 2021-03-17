Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея. Об этом говорится в сообщении представителей IIHF.

"Владислав Третьяк покинул должность члена совета IIHF и вышел из комитетов IIHF после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА)", – говорится в сообщении.

Сам Третьяк уточнил, что вышел из состава совета добровольно. По его словам, в IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS является неправильным.

Как заметил Третьяк, члены совета IIHF ранее направляли письма в WADA с поддержкой. "Но Всемирное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому", – обратил внимание он.

Согласно постановлению CAS, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций. В связи с этим Третьяк не может входить в совет IIHF и ее комитеты вплоть до 17 декабря 2022 года.

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