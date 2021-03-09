Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков



Министерство спорта РФ опровергло слухи об отставке Олега Матыцина. Об этом сообщает ТАСС.

9 марта в соцсетях начала распространяться информация о добровольном отказе Матыцина от своего поста. Однако в ведомстве заявили, что это не соответствует действительности.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков подтвердил, что информация об уходе главы Минспорта оказалась ложной.

Ранее Матыцин рассказал, что переболел коронавирусом. Его уговаривали вакцинироваться, но, как заявил министр, его организм сам уже выработал антитела.