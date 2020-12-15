Министр спорта РФ Матыцин переболел коронавирусом

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что переболел COVID-19.

"Я переболел естественным образом. Мой карантин уже закончился. Меня уговаривали вакцинироваться, но мой организм сам выработал антитела", – сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Ранее глава студии "Военфильм" Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусом. По словам пиар-директора студии Ольги Родионовой, продюсер чувствует себя нормально.

Также из-за заражения коронавирусом в больнице оказалась российская артистка Елена Ксенофонтова. Она сообщала, что проходила домашний курс лечения с начала ноября, однако ее состояние ухудшилось. У нее были диагностированы пневмония и поражение легких на 30%.