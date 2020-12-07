Продюсер Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава студии "Военфильм" Игорь Угольников находится в больнице с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По словам пиар-директора студии Ольги Родионовой, продюсер чувствует себя нормально.

Игорь Угольников – продюсер фильмов "БатальонЪ", "Брестская крепость", "Подольские курсанты" и других.

Ранее из-за заражения коронавирусом в больнице оказалась российская артистка Елена Ксенофонтова. Она сообщала, что проходила домашний курс лечения с начала ноября, однако ее состояние ухудшилось. У нее были диагностированы пневмония и поражение легких на 30%.

Коронавирусом заразилась и заслуженная артистка и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая. COVID-19 также выявляли у шоумена Сергея Светлакова, его госпитализировали с температурой и небольшим поражением легких.

