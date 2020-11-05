Евгений Петросян вылечился от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Евгений Петросян получил отрицательный тест на коронавирус, сообщает News.ru со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

Уточняется, что артист чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы.

"Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат отрицательный", – написал юрист в Instagram.

Об ухудшении здоровья Петросяна стало известно 27 октября. Тогда он заявил, что находится на медицинском обследовании. Ряд СМИ распространил информацию о том, что артиста госпитализировали с предварительно диагностированным коронавирусом. Сам юморист тогда не подтвердил наличия положительного результата теста на COVID-19.