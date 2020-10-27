Солист "Би-2" заболел коронавирусом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солист российской музыкальной группы "Би-2" Лева заразился COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя коллектива.

"Болезнь протекает в легкой форме. Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Левы закончится", – сказала собеседница агентства.

Ранее коронавирусом заболел актер Гоша Куценко.

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