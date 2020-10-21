Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

Фото: instagram.com/goshakutsenko

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на агента актера.

"Да, он госпитализирован", – подтвердил агент.

Ранее Куценко сообщил о заболевании коронавирусом в своем аккаунте в Instagram. Он призвал людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Кроме того, Куценко заявил, что из-за болезни переносится спектакль Love Letters, ранее запланированный на 21 и 22 октября. Актер сообщил, что он состоится 8 декабря.

Также стало известно, что коронавирусом заболела актриса Кристина Асмус. Она рассказала, что на протяжении трех дней у нее была температура выше 39. Асмус призвала подписчиков соблюдать меры по профилактике коронавируса.