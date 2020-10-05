Юрия Башмета выписали из больницы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет выписался из больницы после заболевания коронавирусом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства".

"Маэстро Юрий Башмет, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, выписан из больницы", – рассказали в агентстве.

Там добавили, что в настоящий момент он проходит восстановление дома. По информации агентства, Башмет выразил надежду, что совсем скоро сможет вернуться на сцену.

О заболевании Башмета COVID-19 стало известно 29 сентября. Сообщалось, что он хорошо себя чувствует и ждет встречи с публикой.

Ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что переболел коронавирусом. Певец отметил, что болезнь протекала у него в легкой форме и что он вообще ничего не почувствовал.