Юрия Башмета выписали из больницы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет выписался из больницы после заболевания коронавирусом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Русского концертного агентства".
"Маэстро Юрий Башмет, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, выписан из больницы", – рассказали в агентстве.
Там добавили, что в настоящий момент он проходит восстановление дома. По информации агентства, Башмет выразил надежду, что совсем скоро сможет вернуться на сцену.
О заболевании Башмета COVID-19 стало известно 29 сентября. Сообщалось, что он хорошо себя чувствует и ждет встречи с публикой.
Ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что переболел коронавирусом. Певец отметил, что болезнь протекала у него в легкой форме и что он вообще ничего не почувствовал.
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