Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение", – рассказали в пресс-службе Русского концертного агентства.

По словам представителя компании, музыкант чувствует себя хорошо и ждет встречи с публикой.

Ранее в сентябре о перенесенном коронавирусе рассказал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. По словам музыканта, инфекцию он перенес в легкой форме.

COVID-19 также диагностировали у сооснователя рок-группы "Чайф" Владимира Бегунова. Артист переболел в июле 2020 года.

