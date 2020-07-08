Сооснователь группы "Чайф" заразился коронавирусом

Фото: facebook.com/vladimir.begunov
Сооснователь рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом, сообщает газета "Известия".
"К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID-19, поставлена пневмония", – рассказал гитарист.
По словам Бегунова, он сразу начал принимать антибиотики, поэтому поражения его легких не так велики – всего 10%. Он также призвал не слушать людей, которые уверяют, что коронавируса нет.
Музыкант добавил, что, когда он узнал о своем диагнозе, участники "Чайфа" прекратили общение, работу над альбомом и репетиции. Все музыканты сдали тесты на COVID-19, и они оказались отрицательными.
За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 621 выявленный случай. Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.
Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.
В Китае успешно протестировали два типа вакцин против COVID-19
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