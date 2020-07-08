В России выявлено 6 562 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 621 выявленный случай, на Ханты-Мансийский АО – 268, Свердловскую область – 263, Иркутская область – 240, Нижегородскую область – 217, Ямало-Ненецкий АО – 202.

В Московской области зафиксировали 194 новых случаев коронавируса, в Алтайском крае – 188, в Мурманской области – 163, в Челябинской области – 135, в Воронежской области – 134, в Красноярском крае – 130, в Архангельской области – 115, в Ульяновской области – 108, в Новосибирской области – 107, в Хабаровском крае – 98.

На Саратовскую область пришлось 96 случаев COVID-19, на Ростовскую область – 94, на Волгоградскую область – 89, на Оренбургскую область – 88, на Пермский край – 86, на Ставропольский край – 85, на Республику Коми и Омскую область – по 83, на Самарскую и Тюменскую области – по 75.

В Пензенской области выявлено 72 новых случая, в Республике Тыва – 70, в Чувашской республике – 69, в Сахалинской области – 68, в Тульской области – 66, в Ивановской области – 64, в Краснодарском крае и Курганской области – по 61, в Приморском крае – 57, в Томской области – 56, в Карелии и Ленинградской области – по 50.

На Кемеровскую область пришлось 49 новых случаев, на Дагестан и Республику Саха (Якутия) – по 48, на Камчатский край – 46, на Башкортостан, Горный Алтай, Камчатский край, Кабардино-Балкарию, Владимирскую, Калужскую, Орловскую и Кировскую области – по 45.

В Республике Бурятия, Белгородской и Курской областях зафиксировали по 44 новых случая, в Тамбовской области – 43, в Брянской области и Республике Коми – по 40, в Забайкальской крае, Смоленской и Новгородской областях – по 39, в Рязанской области и Удмуртской Республике – по 38, в Ярославской области и Карачаево-Черкесской Республике – по 37, в Астраханской области и Татарстане – по 35, в Липецкой области и Мордовии – по 34.

На Республику Хакасия пришлось 33 новых случая, на Тверскую область – 32, на Крым – 28, на Республику Марий Эл, Псковскую и Амурскую области – по 27, на Костромскую область и Адыгею – по 22, на Вологодскую область – 21, на Ингушетию и Северную Осетию – по 20, на Ненецкий АО – 13, на Калининградскую область – 11, на Чеченскую Республику и Еврейскую АО – по 6, на Магаданскую область – 4, на Чукотский АО – 1.

Всего в России выявлено 700 792 случаев коронавируса. За сутки умерли 173 человек, за весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 631 человек, за все время – 472 511 человек.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, пик пандемии коронавируса еще не достигнут. Он отметил, что вспышка ускоряется, но пика еще не было.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.