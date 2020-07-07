В ВОЗ рассказали, что пик пандемии COVID-19 еще не достигнут

Фото: ТАСС/Sebastiao Moreira/EPA
Пик пандемии коронавируса еще не достигнут, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.
"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", – заявил Гебрейесус на брифинге ВОЗ.
Он отметил, что за последние выходные в мире зафиксировали 400 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
4 июля в США зафиксировали около 57,5 тысячи новых случаев COVID-19. Таким образом, был обновлен рекорд зафиксированных за 24 часа заболевших COVID-19 в стране. До этого наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за сутки был показатель в 55 220 человек.
7 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна справилась с коронавирусом. Он отметил, что главное было не допустить паники. В настоящий момент, по словам главы Белоруссии, стране необходимо уйти от этой ситуации и не допустить повторного всплеска заболевших.
В России за последние сутки зафиксировали 6 368 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 в РФ за все время составила 694 230 человек. 10 494 пациента стали жертвами коронавируса. 463 880 человек излечились от COVID-19.
В Москве за прошедшие 24 часа подтвердили 629 новых эпизодов заражения коронавирусом. Отмечается, что в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 находится на уровне около 600 человек в сутки. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%.
В России выявлено 6 368 новых случаев COVID-19
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