Москва занимает 31 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 4,9 на 100 тысяч человек. Таким образом, российская столица занимает 31 место среди субъектов страны, свидетельствуют данные Росстата.



За последние сутки в столице выявили 629 новых случаев коронавирусной инфекции. В Москве в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 находится на уровне около 600 человек в сутки. За две недели количество новых случаев сократилось на 41,8%.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 45,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 32,3%. Около 9,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,4% из них старше 80 лет. Еще 7,5% из числа заболевших – дети.

Всего на территории России за сутки зафиксировали 6 368 новых случаев COVID-19.

