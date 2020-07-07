В России выявлено 6 368 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 зарегистрировали в 82 регионах страны. На Москву приходится 629 выявленных случаев, на Ханты-Мансийский АО – 283, Санкт-Петербург – 278, Иркутскую область – 245, Свердловскую область – 226, Нижегородскую область – 198, Ямало-Ненецкий АО – 189.
В Московской области зафиксировали 177 новых случаев, в Алтайском крае – 171, в Мурманской области – 158, в Воронежской области – 139, в Челябинской области – 138, в Красноярском крае – 132, в Архангельской области – 119, в Новосибирской области – 113, в Ульяновской области – 105, в Республике Коми – 104, в Самарской области – 102.
В Приморском крае выявили 60 новых случаев, в Краснодарском крае – 59, в Курганской области – 58, в Орловской области – 54, в Кировской и Томской областях – по 53, в Ленинградской области и Пермском крае – по 52, в Белгородской области – 49, в Дагестане и Республике Башкортостан – по 48, во Владимирской и Калужской областях – по 47, в Кабардино-Балкарии и Республике Саха (Якутия) – по 46.
На Саратовскую область приходится 95 случаев, на Хабаровский край – 94, на Волгоградскую область – 92, на Ростовскую область – 90, на Оренбургскую область – 86, на Омскую область – 82, на Ставропольский край – 79, на Тюменскую область – 78, на Республику Тыва – 73, на Пензенскую область – 68, на Чувашскую республику, Тульскую и Кемеровскую области – по 67, на Ивановскую область – 66.
На Камчатский край пришлось 45 случаев коронавируса, на Смоленскую, Тамбовскую, Сахалинскую области и Забайкальский край – по 42, на Брянскую область – 41, на Астраханскую область – 40, на Курскую область – 39, на Ярославскую и Псковскую области – по 38, на Рязанскую, Тверскую, Новгородскую области и Республику Татарстан – по 36, на Республику Мордовия – 35, на Липецкую, Костромскую области и Республику Бурятия – по 34.
В Карачаево-Черкесской Республике зафиксировали 32 новых случая, в Республике Марий Эл – 29, в Амурской области – 28, в Республике Хакасия – 26, в Адыгее – 24, в Республике Алтай – 22, в Северной Осетии – 20, в Вологодской области – 19, в Карелии и Удмуртии – по 17, в Ингушетии – 16, в Калининградской области – 14, в Магаданской области – 12, в Чечне – 9, в Еврейский АО и Севастополе – по 5, в Чукотском АО – 1.
Всего в России выявлено 694 230 случаев коронавируса. За сутки умерли 198 человек, за весь период зафиксировано 10 494 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 9 551 человек, за все время – 463 880 человек.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.
По его словам, нужно продолжить носить маску на улице. Однако Мурашко допустил послабления, если, например, рядом нет большого количества людей. В то же время это обязательно в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно, отметил министр. Если создадут надежное средство как для профилактики, так и для лечения, а также когда появится коллективный иммунитет, маски можно будет снять, заключил он.
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