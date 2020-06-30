Эксперты рассказали, о чем говорит ускорение пандемии коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что, несмотря на улучшение ситуации в ряде стран, распространение коронавируса по планете ускоряется и говорить о завершении пандемии пока не приходится. На сегодняшний день более 10 миллионов человек по всему миру заразилось COVID-19. Разбираемся, о чем говорит такая статистика.



Коронавирусное ускорение

Фото: AP/Kathy Willens

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что пандемия коронавируса пока не завершается, более того, распространение ее в мире ускоряется.





Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется.

По его словам, за минувшие шесть месяцев COVID-19 заразилось более 10 миллионов человек на планете, из которых не менее 500 тысяч скончалось. Гебрейесус добавил, что специалисты соберутся на текущей неделе для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в борьбе с инфекцией.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что сегодня ведется разработка 133 вакцин от коронавируса по всему миру. Большая их часть проходит уже клинические испытания.





28 июня ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – более 189 тысяч человек. Также организация сообщала о новом всплеске COVID-19 в 30 европейских странах. В частности, в Германии, Испании, Польше и Израиле повторно зафиксировали рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. При этом в европейских странах оперативно отреагировали на ситуацию.

О чем говорит ускорение пандемии?

Фото: AP/Wilfredo Lee

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что большинство случаев заболевания сегодня фиксируется в США и в странах Южной Америки.

"Сейчас сложная ситуация в западных странах, особенно в Америке – по 50 тысяч случаев прибавляется за день. Там дело в нарушении режима изоляции. Представьте себе, когда сотни тысяч людей выходят на митинги и акции протеста, собирается огромное количество людей, среди которых есть носители. Это не обеспечивает эпидемиологическое благополучие", – пояснил вирусолог.





Александр Бутенко завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Это лишний раз доказывает то, что, несмотря на уменьшение диагностируемых случаев, может быть продолжение, если расслабиться, так как восприимчивая к инфекции часть населения осталась, а носители вируса еще есть. Поэтому нужно внимательно наблюдать за ситуацией в других странах.

При этом, по его словам, важным фактором в борьбе с инфекцией является выработка коллективного иммунитета, который "резко препятствует распространению эпидемии". Поскольку пандемия ускоряется, это значит, что большее число человек в скором времени переболеет инфекцией и приобретет его.



"По данным обследования на антитела, по крайней мере около 20% жителей Москвы, которые не были госпитализированы, приобрели иммунитет и уже не восприимчивы к вирусу. Кроме того, из более 600 тысяч заразившихся по всей стране переболела уже большая часть людей – больше 60%. И они тоже приобрели защиту", – подчеркнул специалист

Бутенко добавил, что другие коронавирусные инфекции, которые существовали в 2003 и 2012 годах, также сошли на нет благодаря коллективному иммунитету, причем "не потребовалось никакой вакцины".



"Предыдущая коронавирусная эпидемия MERS-CoV (Ближневосточный респираторный синдром. – Прим. ред.) уже давно закончилась, но случаи имели место быть еще и в 2019 году. Однако это уже не эпидемия, не пандемия, а только единичные случаи, то есть ничего страшного болезнь из себя не представляет", – заключил собеседник Москвы 24.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 добавил, что коллективный иммунитет "сокращает тяжелые случаи и дальнейшую передачу коронавируса, а также осложненные формы и гибель людей от инфекции". По его словам, снижение эпидемии на планете будет после того, как весь мир "перешагнет плато заболевания".