Эксперты рассказали, о чем говорит ускорение пандемии коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что, несмотря на улучшение ситуации в ряде стран, распространение коронавируса по планете ускоряется и говорить о завершении пандемии пока не приходится. На сегодняшний день более 10 миллионов человек по всему миру заразилось COVID-19. Разбираемся, о чем говорит такая статистика.
Коронавирусное ускорение
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что пандемия коронавируса пока не завершается, более того, распространение ее в мире ускоряется.
По его словам, за минувшие шесть месяцев COVID-19 заразилось более 10 миллионов человек на планете, из которых не менее 500 тысяч скончалось. Гебрейесус добавил, что специалисты соберутся на текущей неделе для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в борьбе с инфекцией.
В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что сегодня ведется разработка 133 вакцин от коронавируса по всему миру. Большая их часть проходит уже клинические испытания.
О чем говорит ускорение пандемии?
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что большинство случаев заболевания сегодня фиксируется в США и в странах Южной Америки.
"Сейчас сложная ситуация в западных странах, особенно в Америке – по 50 тысяч случаев прибавляется за день. Там дело в нарушении режима изоляции. Представьте себе, когда сотни тысяч людей выходят на митинги и акции протеста, собирается огромное количество людей, среди которых есть носители. Это не обеспечивает эпидемиологическое благополучие", – пояснил вирусолог.
При этом, по его словам, важным фактором в борьбе с инфекцией является выработка коллективного иммунитета, который "резко препятствует распространению эпидемии". Поскольку пандемия ускоряется, это значит, что большее число человек в скором времени переболеет инфекцией и приобретет его.
"По данным обследования на антитела, по крайней мере около 20% жителей Москвы, которые не были госпитализированы, приобрели иммунитет и уже не восприимчивы к вирусу. Кроме того, из более 600 тысяч заразившихся по всей стране переболела уже большая часть людей – больше 60%. И они тоже приобрели защиту", – подчеркнул специалист
Бутенко добавил, что другие коронавирусные инфекции, которые существовали в 2003 и 2012 годах, также сошли на нет благодаря коллективному иммунитету, причем "не потребовалось никакой вакцины".
"Предыдущая коронавирусная эпидемия MERS-CoV (Ближневосточный респираторный синдром. – Прим. ред.) уже давно закончилась, но случаи имели место быть еще и в 2019 году. Однако это уже не эпидемия, не пандемия, а только единичные случаи, то есть ничего страшного болезнь из себя не представляет", – заключил собеседник Москвы 24.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 добавил, что коллективный иммунитет "сокращает тяжелые случаи и дальнейшую передачу коронавируса, а также осложненные формы и гибель людей от инфекции". По его словам, снижение эпидемии на планете будет после того, как весь мир "перешагнет плато заболевания".