В ВОЗ рассказали об ускорении распространения пандемии COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. Об этом сообщает ТАСС.

"У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что на этой неделе эксперты соберутся для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в борьбе с коронавирусом. Глава ВОЗ добавил, что спустя полгода после выявления первых случаев COVID-19 количество пациентов с вирусом достигло 10 миллионов, скончались за весь период 500 тысяч человек.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, в свою очередь, рассказал, что в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Большинство из них находятся на стадии клинических испытаний.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью. Испытания на людях стартовали 18 июня.

В России зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. На Москву приходится 220 853 случая.