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Технологии

13:51

В Японии создали робота для уничтожения COVID-19 в помещениях

технологии за рубежом

Фото: youtube.com/UVBuster

Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе COVID-19, передает News.ru.

Аппарат обрабатывает поверхности за 2,5 секунды с помощью устройства UV Buster. Робота уже использовали в больнице при медицинском факультете Университета Нихон.

Ожидается, что продажи устройства начнутся в июле этого года. Его планируют использовать в больницах, аэропортах и в офисах для предотвращения распространения вируса.

Ранее о подобной разработке сообщал Сбербанк. Робот-курьер имеет ультрафиолетовые лампы с мощностью 100 ватт. Он способен за пять минут обработать помещение, площадь которого составляет около 20 квадратных метров. Его планируют применять в общественных местах.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 9,8 миллиона случаев COVID-19, свыше 495 тысяч человек скончалось. В России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 9 166 человек, вылечились 403 430 человек.

В Москве число новых случаев COVID-19 не превышает 800

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