В России выявили 6 719 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России установлено 6 719 случаев коронавируса в 83 регионах. Из них выявлено активно 2 123 (31,6%) без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольшее число случаев приходится на Москву – 782, Московскую область – 335, Ханты-Мансийский АО – 277.
За последние сутки подтверждено 93 летальных случая. Из них 23 приходятся на Москву. Выздоровели за сутки 4 343 человека, всего – 403 430 пациентов.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста установлены в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Москве, Севастополе и Московской области.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки в столице выздоровели еще 1 007 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Общее число переболевших увеличилось до 148 102.
Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Россия готова организовать поставки вакцины от коронавируса на мировой рынок. Аналогичное решение согласовано для тест-систем.
Клинические испытания российской вакцины уже начались – ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.
В Китае успешно протестировали два типа вакцин против COVID-19
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