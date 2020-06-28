В Москве скончались 23 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в столице за последние сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в заявлении Оперштаба.

Уточняется, что всего за время пандемии в городе умер 3 761 человек. У всех ранее был подтвержден COVID-19.

Известно, что в Москве до этого зафиксировали рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца. Всего в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавируса.

Кроме того, еще 1 052 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для того чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.