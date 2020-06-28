В Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подтверждено 717 новых случаев коронавируса. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 45,8% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 27,8%.

Около 11,5% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 6,8% из них старше 80 лет. Еще 8,1% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 6 971 новый случай COVID-19. Из них 2 198 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Московскую область приходится 325 выявленных случаев.

Всего в России зарегистрировано 634 437 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 104 человека, за весь период – 9 073 человека. За сутки вылечились 5 735 пациентов, за все время – 399 087.

