Уголовное дело возбудили в Эвенкии из-за дефицита продуктов

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Уголовное дело по статье о халатности завели в Красноярском крае из-за дефицита продуктов в некоторых населенных пунктах в Эвенкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Как сообщал глава Эвенкии Андрей Гаюльский, на фоне снижения уровня воды в реке Подкаменной Тунгуске была приостановлена навигация грузов. В Туре и Илимпийской группе поселений Эвенкийского района объявили режим повышенной готовности. Региональная прокуратура организовала проверку по факту нарушения прав жителей Эвенкии на обеспечение продуктами.

В региональном СК отметили, что организация и координация северного завоза на территории региона возложены на агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края. Ведомство подчеркнуло, что должностные лица агентства не приняли надлежащие меры по своевременной доставке продуктов.

Следствие считает, что в результате этого в муниципалитете и появился дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

"Вследствие высокой стоимости доставки авиатранспортом розничные цены на продукты увеличились и стали недоступными для социально уязвимых категорий граждан", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил о дефиците яблок в стране. Такое заявление прозвучало в ходе обсуждения разницы уровня жизни и доходов населения в разных регионах: президент привел в пример стоимость килограмма яблок. Глава государства отметил, что в России не хватает этих фруктов, и призвал заняться решением вопроса.

