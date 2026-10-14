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14 октября, 15:27

Происшествия

В Махачкале выявили случай фиктивной постановки иностранца на учет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Махачкале полиция выявила случай фиктивной постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.

К проверке привлекли 44-летнего местного жителя, по адресу которого зарегистрировали иностранца без предоставления ему жилья.

"По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что за фиктивную регистрацию иностранцев владельцам жилья может грозить уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до 3 лет.

Самим иностранным гражданам и лицам без гражданства, зарегистрированным по так называемым резиновым адресам, грозит штраф до 5 тысяч рублей и административное выдворение из России. Такие меры предусмотрены статьей 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда или режима пребывания в стране.

Ранее двух человек задержали в Москве по подозрению в организации производства поддельных документов для легализации иностранцев. Незаконная типография располагалась в одной из столичных квартир.

Во время обыска там нашли оборудование и материалы для изготовления фиктивных документов – матричный принтер, ламинатор, сканеры и многое другое.

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