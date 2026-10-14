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14 октября, 15:20

Происшествия

Полицейские раскрыли схему с "чернобыльскими" выплатами в Рязанской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Рязанской области полицейские раскрыли схему с "чернобыльскими" выплатами, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, 36-летняя уроженка Михайловского округа в 2024 году незаконно зарегистрировала своих двоих несовершеннолетних детей в одном из поселков, входящих в зону Чернобыльской АЭС. При этом семья фактически постоянно проживала в Рязани.

На основании фиктивной регистрации женщина в период с апреля 2024 по октябрь 2026 года незаконно получала социальные выплаты. Ущерб Соцфонду России составил 72 802 рубля. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Перми получала выплаты на несуществующего ребенка. Она утверждала, что родила вне стен медучреждения, а в местном ЗАГС ей выдали официальное свидетельство. Позднее россиянка обратилась в госорганы на получение выплаты на ребенка, которого не существовало.

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