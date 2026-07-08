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08 июля, 11:24

Регионы

Жительницу Сахалина будут судить за получение выплат на несуществующего ребенка

Фото: depositphotos/YGphoto

Жительница Сахалина предстанет перед судом за получение соцвыплат на несуществующего ребенка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, 36-летняя местная жительница предоставила в уполномоченные госорганы фиктивное свидетельство о рождении ребенка, за счет чего получала пособия и меры социальной поддержки. Своими действиями она причинила бюджету России ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский суд для рассмотрения по существу. Фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее похожая ситуация произошла в Перми. Там 28-летняя местная жительница заявила, что якобы родила ребенка вне стен медучреждения, после чего в местном ЗАГСе ей выдали официальное свидетельство. Затем девушка обратилась с заявлением на получение выплат на ребенка, которого фактически не существовало. Правоохранители раскрыли факт мошенничества и завели в отношении женщины уголовное дело.

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