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Новости

08 июля, 11:13

Город

Свыше 20 парковочных мест в районе Филевский Парк выставили на аукционы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В районе Филевский Парк на торги выставили 24 парковочных места. Они находятся на подземной стоянке жилого дома по адресу улица Заречная, дом 5. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь каждого машино-места составляет 13,3 квадратного метра. Лоты подойдут как для личного пользования, так и для инвестиционных целей. Прием заявок на участие в торгах завершится с 21 июля по 4 августа в зависимости от лота.

Сами аукционы состоятся на онлайн-площадке "Росэлторг" в период с 28 июля по 11 августа. Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Покупка парковочного места через столичные торги – удобная и понятная процедура. Все этапы, в том числе заключение договора, проводятся онлайн, выезд на место не нужен. Победителем признают участника, который предложит самую высокую цену. Перечень лотов постоянно пополняется и включает объекты в разных районах.

Витриной для имущества, которое столица выставляет на торги, выступает инвестиционный портал. В разделе "Торги Москвы" размещена вся необходимая информация о лотах, в частности фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

Ранее на торги выставили помещение площадью 493,5 квадратного метра около станции "Войковская" Замоскворецкой линии столичного метро. Помещение занимает первый этаж и подвал, а также имеет отдельный вход. Там инвестор сможет открыть офис, спортивный или медицинский центр, магазин бытовой техники и другой бизнес.

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