Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус Краснодар – Мелитополь

Фото: MAX/"Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар – Мелитополь. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Приморского муниципального округа. В автобусе находились 11 человек – 9 пассажиров и 2 водителя. Все успели оперативно покинуть салон, благодаря чему удалось избежать жертв.

"Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами – грубейшее нарушение международного гуманитарного права", – подчеркнул Балицкий.

Ранее ВСУ обстреляли автобус на трассе Никольское – Таврово Белгородского округа. В результате ранения получили 7 человек, включая детей.

По данным оперштаба, в детскую больницу доставили двоих пострадавших – годовалую девочку с осколочными ранениями и десятилетнего мальчика с минно-взрывной травмой и акубаротравмой.