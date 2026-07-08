Собянин: в Москве открыты четыре новые площадки для регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В 2026 году в Москве появились четыре новые локации для выездных регистраций, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что заключить брак можно в отреставрированной усадьбе Воронцово и на Гоголевском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве", а также на двух площадках фестиваля "Театральный бульвар" – на Чистопрудном бульваре и у Политехнического музея.

Всего в столице открыты около 200 локаций для заключения брака, включая 11 дворцов бракосочетания, более 40 выездных площадок и 135 центров госуслуг.

Кроме того, в рамках проекта "Новые адреса счастья" по запросу самих молодоженов для бракосочетания были открыты музеи, усадьбы, гостиницы и стадионы. Однако самой популярной площадкой является башня "Око" в ММДЦ "Москва-Сити". Она находится на 84-м этаже, благодаря чему с нее открывается панорамный вид на город.

Собянин добавил, что за 7 лет по "Новым адресам счастья" было заключено более 80 тысяч семейных пар.

С начала текущего года на площадке Северного речного вокзала было зарегистрировано свыше 100 браков. При этом порядка 90% доступных временных слотов для проведения церемоний до конца года уже забронированы.

Молодоженам предоставляется возможность организовать закрытую вечернюю церемонию с приглашенными гостями, провести торжество в историческом здании, отличающемся уникальной архитектурой. Дополнительно предусмотрены подъем на крышу вокзала для фотосессии, а также участие в фотоконкурсе "Дарим счастье" с розыгрышем свадебного круиза.

