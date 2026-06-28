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28 июня, 17:43

Общество

Первые летние свадьбы прошли на станции метро "Маяковская"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Первые летние церемонии бракосочетания провели на станции "Маяковская" Московского метрополитена в ночь на 28 июня. Их организуют после закрытия подземки, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 2021 года на станции метро "Маяковская" заключили брак уже более 110 пар. Сегодня это одна из самых востребованных площадок проекта Сергея Собянина "Новые адреса счастья", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Станция метро "Маяковская" является одной из площадок проекта "Новые адреса счастья", который позволяет зарегистрировать брак в необычных местах города. Чтобы провести церемонию на станции, необходимо подать заявление во Дворце бракосочетания № 1.

"Выездные церемонии бракосочетания, которые мы проводим здесь, летом особенно привлекательны: после регистрации пары фотографируются на рассвете. Первые церемонии уже прошли в ночь на 28 июня. Всего в этом сезоне на одной из самых красивых станций Москвы брак планируют заключить 10 пар", – указала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, пары могут сыграть свадьбу на Манежной площади, в амфитеатре у Политехнического музея или в ротонде, оформленной в шахматной тематике, на Гоголевском бульваре.

Ранее Болотная площадь пополнила список локаций для регистрации брака в Москве. Площадки проекта "Лето в Москве" популярны среди влюбленных. Почти 50% слотов занято за две недели с момента открытия приема заявлений на шесть локаций проекта. Первые церемонии бракосочетания прошли на Манежной и Тверской площадях – создано 14 семей.

Первые 50 пар расписались в новом здании дворца бракосочетания № 5

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