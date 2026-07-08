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08 июля, 09:42

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как программа КРТ меняет инфраструктуру Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Программа комплексного развития территорий (КРТ) уже 6 лет меняет инфраструктуру Москвы. На заброшенных пространствах строятся современные городские районы, что соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что программу начали с реорганизации 5,92 гектара земли в бывшей промзоне Октябрьское поле в районе Щукино. В этом году там полностью закончили все работы.

В настоящее время в столице в стадии проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Там планируется возвести порядка 73,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

В частности, продолжил градоначальник, на улице Маршала Прошлякова в районе Строгино построят жилые дома, образовательный и спортивный комплексы, гостиницу и технопарк. Около деревни Шельбутово во Внукове появятся жилье по программе реновации, образовательный комплекс, гостиница, а также логистический, общественно-деловой и культурно-досуговый центры.

Помимо этого, активно развиваются площадки бывшей промзоны Южный порт. Там уже введен в эксплуатацию общественный комплекс для научно-исследовательской деятельности.

По словам Собянина, программа КРТ способствует сохранению промышленного потенциала Москвы: на месте старых заводских цехов строятся объекты для различных видов производств и научно-исследовательской деятельности.

Всего в рамках проектов КРТ планируется создать свыше 40 технопарков. В частности, в Отрадном построят промышленный парк формата light industrial. Это будет первый проект в России с системой автомобильных рамп, позволяющей грузовикам подъезжать к зонам разгрузки на каждом из четырех этажей здания, добавил глава города.

Он уточнил, что с 2025 года в программу вовлекаются и территории ветхой жилой застройки. КРТ становится не просто эффективным инструментом градостроительства, но и катализатором возрождения целых районов, подчеркнул Собянин.

Ранее на территории бывшего завода "ЗИЛ" создали современную улично-дорожную сеть. В частности, там построили более километра новых дорог, которые обеспечивают удобный подъезд в новостройкам. Кроме того, возвели разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова.

"Построено в Москве": комплексное развитие территорий

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