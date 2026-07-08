Число заболевших лихорадкой Эбола в ДР Конго превысило 1,7 тыс человек

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В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировано 1 708 лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ.

Количество умерших от лихорадки составляет 580 человек. Показатель смертности достиг 33,9%. В медучреждениях под наблюдением остаются 680 пациентов. Полностью выздоровели 280 человек.

В министерстве также добавили, что показатель отслеживания контактов с заболевшими Эболой составляет 75,2%.

О вспышке инфекции в ДРК стало известно в начале мая. Ситуация в стране была признана чрезвычайной. Как указывали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лихорадка продолжает распространяться. Ситуация с вирусом до сих пор не стабилизировалась.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркивали, что в России риск распространения Эболы отсутствует. Специалисты ведомства круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.