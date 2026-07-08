Москвичи увидят соединение Венеры и голубой звезды Регул 9 июля

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Вечером 9 июля москвичи станут свидетелями редкого небесного явления. Сразу после захода Солнца Венера максимально приблизится к Регулу – яркой голубой звезде из созвездия Льва, рассказала Агентству "Москва" старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

Явление можно будет наблюдать невооруженным глазом в западной части неба в течение часа после заката. Венера – третий по яркости объект после Солнца и Луны. Регул – голубая звезда, удаленная от Земли примерно на 80 световых лет. Это означает, что свет, который увидят москвичи, был испущен во второй половине 1940-х годов.

В любительский телескоп с увеличением от 30 до 50 крат оба объекта попадут в одно поле зрения. Регул останется точечным источником света, а диск Венеры будет освещен наполовину и похож на полумесяц.

Ранее на Солнце завершился один из самых мощных всплесков активности в этом году, наблюдавшийся с конца июня. Он был вызван формированием двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479 (последняя стала самой большой в текущем году и второй по размеру за 10 лет). Всего зафиксировали 140 вспышек, лишь две из которых были максимального балла X, поэтому ученые назвали сценарий "спокойным".