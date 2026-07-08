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08 июля, 08:22

Общество

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Любовь и верность – свет души"

Фото: Главархив Москвы

Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, Главархив Москвы подготовил новую онлайн-выставку "Любовь и верность – свет души". Экспозиция доступна в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в разделе "Медиатека", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В экспозицию вошли фотографии известных мастеров – Бориса Игнатовича, Бориса Вдовенко, Георгия Корабельникова, Игоря Гневашева и Виктора Ахломова, а также снимки из личных архивов героев. Благодаря материалам из фондов Главархива Москвы посетители смогут увидеть счастливые семейные пары известных представителей отечественного искусства и науки.

Многие из них были не только супругами, но и настоящими единомышленниками. Они поддерживали друг друга, помогали раскрывать таланты и с уважением относились к профессиональным достижениям своей второй половины. Именно такими были отношения композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой. Несмотря на то что оба состоялись как выдающиеся творческие личности, они продолжали вдохновлять друг друга. По просьбе супруги Щедрин создавал музыку к партиям, которые Плисецкая мечтала исполнить. Так появились балеты "Кармен-сюита" (1967) и "Дама с собачкой" (1985).

На выставке также рассказывается о семейной истории поэта Андрея Вознесенского и его музы Зои Богуславской, которые посвящали друг другу свои произведения. Еще одной знаменитой парой стали режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова, которую называли советской Марлен Дитрих. Именно она сыграла главные роли во многих его фильмах.

Отдельная часть выставки посвящена известным советским ученым и медикам. Они совершали научные открытия, публиковали исследования и представляли страну на международных конференциях, а их супруги, несмотря на собственную занятость, создавали домашний уют, окружали их заботой и поддержкой.

Именно на взаимном уважении и поддержке строилась семейная жизнь известного конструктора систем автономного ракетного управления Николая Пилюгина и его супруги Антонины. Они познакомились во время учебы в Московском механико-машиностроительном институте имени Н. Э. Баумана (ныне – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. – Прим. ред.) и с тех пор больше не расставались.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 июля москвичи и гости столицы смогут отметить день рождения поэта Владимира Маяковского. Обширную программу представят сразу на нескольких площадках, однако основные мероприятия пройдет 19-го числа. Главной локацией станет двор дома, где расположен музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".

Премьера спектакля "Князь Игорь" состоялась в "Геликон-опере" в Москве

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