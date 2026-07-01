"Мосбилет" приглашает на йогу с моржами и морскими котиками в Московский зоопарк

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский зоопарк приглашает гостей и жителей города не только полюбоваться животными и птицами, но и принять участие в мастер-классах по фотографии, лепке, рисованию, а также освоить английский язык или тренировки занятия по йоге. Список самых интересных мероприятий подготовил сервис "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

Подборку открывает серия бесплатных занятий от профессиональных фотографов "Летний портрет зоопарка глазами посетителей". Местом проведения была выбрана библиотека зоосада. Мероприятия, рассчитанные на гостей старше 18 лет, пройдут 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На встречах участники научатся приемам профессиональной съемки, узнают, как свет и цвет влияют на фотографии, как работать с эмоциями, ловить решающий момент и делать яркие снимки на смартфон. Программа включает репортажную съемку, портреты посетителей и животных, анималистику, жанровые фотографии, животных с человеческими эмоциями и проекты "Один день из жизни России" и "Один день из жизни зоопарка".

Узнать больше об окружающем мире и животных через творчество можно будет в центре анималистического искусства "Арт-зебра". Юные участники не только смогут познакомиться с обитателями зоопарка на его территории или в студии, но и нарисовать их. Мастер-классы состоятся 4, 11, 18 и 25 июля.

В этом же центре в аналогичные даты детей ждут на занятия по лепке. Сначала ребят познакомят с одним из животных зоосада, научат определять его настроение и помогут запомнить форму. Затем под руководством педагога участникам предстоит вылепить из красной глины реалистичные фигурки или декоративные предметы, стилизованные под зверей.

В свою очередь, центр восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники" откроет свои двери для ребят от 8 до 13 лет, которые смогут посетить языковой кружок Birdwatching for Kids. Здесь учеников научат распознавать виды птиц, делать фотографии и вести дневник наблюдений. Параллельно с этим проходит осваивание орнитологических терминов на английском, развитие разговорных навыков и аудирование. Присоединиться к занятиям можно 4, 11, 18 и 25 июля.

Тренировка по йоге доступна в павильоне "Ластоногие" для гостей старше 16 лет. Под руководством инструктора участники будут выполнять асаны, одновременно наблюдая за моржами, сивучами и морскими котиками. Занятия запланированы на 2, 8, 9, 15 и 16 августа.

Ранее Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" подготовил витрину о жирафах. Она состоит из 8 вопросов о максимальной высоте этих животных, особенностях их сна, цвете языка и любимой еде.

Для подготовки к тесту можно изучить интересные факты на странице с трансляциями. Например, горожане узнают, что жирафы могут бегать со скоростью до 50 километров в час, а также выбирают особую позу для сна.