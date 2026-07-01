В Москве рассказали об итогах первого месяца фестиваля "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 30 мая по 30 августа в столице проходит третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". В июне на его площадках в разных районах выступили более 100 коллективов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Самары и других городов нашей страны, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За месяц на фестивале представили больше 300 спектаклей и интерактивных программ. Это оперные и балетные постановки, мюзиклы и поэтические шоу, занятия по актерскому мастерству и танцам, творческие встречи", – рассказала Наталья Сергунина.

Например, на сцене на Чистопрудном бульваре можно было посмотреть спектакли "Руслан и Людмила" и "Тайна Куликовской битвы". Премьерную программу "Музыка слов" посвятили судьбе Владимира Даля и его работе над "Толковым словарем живого великорусского языка".

На Покровском бульваре гостей ждали опера "Евгений Онегин", хореографические номера по мотивам произведений Антона Чехова, отечественные романсы и песни из таких советских фильмов, как "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию".

На обновленной Пушкинской набережной в Парке Горького можно было побывать на постановке "Ревизор" и балете "Лебединое озеро", в музее-заповеднике "Коломенское" – на выступлении джазового оркестра.

Для юной аудитории на разных площадках проходили показы сказочных спектаклей "Колобок", "Машенька и медведь", "Сказка о царе Салтане", "Неуловимый Фунтик", "Стойкий оловянный солдатик", "Летучий корабль" и многих других, а также интерактивные цирковые шоу и творческие мастер-классы.

Часть мероприятий приурочили ко Дню России. Так, на площадке на Чистопрудном бульваре подготовили программу "Уроки истории" с чтением стихов времен Великой Отечественной войны и фронтовых писем. На сцене парка у Политехнического музея организовали концерт с песнями на музыку советских и российских композиторов.

По словам Натальи Сергуниной, только с 1 по 7 июля в рамках фестиваля запланировано порядка 100 театральных постановок, концертов, занятий по актерскому мастерству и сценической речи, встреч с известными артистами и деятелями искусства.

Так, 4 июля на Чистопрудном бульваре пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Анны Ахматовой, а 5 июля в парке у Политехнического музея покажут постановку по мотивам повести "Вий" Николая Гоголя. Посмотреть актуальную афишу можно на официальном сайте события.

Ранее народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков отметил, что в Москве за последние два года выросло число людей, интересующихся театром. Этому, считает он, поспособствовал фестиваль "Театральный бульвар", который в прошлом году посетили около 2 миллионов человек.