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01 июля, 13:51

Транспорт

В столичном транспорте начали раздавать воду из-за жары

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве началась раздача воды из-за жары, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

С 13:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выдают воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино".

Бутилированную воду также можно получить на информационных стойках Ленинградского вокзала. Кроме того, на первом этаже здания есть точки с безлимитной водой.

В свою очередь, сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 14:00 до 17:00 будут предлагать воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская. Еще с 14:00 воду можно получить в зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Бутылки с водой доступны и пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах около станции метро "Ховрино" с 13:00. Раздачу воды организовали также в автобусах на Домодедовском направлении.

Пассажиры речного электротранспорта тоже могут получить воду, ее раздают на всех причалах и двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город". Кроме того, во всех салонах электросудов установлены кулеры с водой.

На специализированных стоянках "Московского паркинга" посетителям доступны кулеры с водой, также там работают кондиционеры.

"Раздавать бутилированную воду будут и пассажирам столичных автовокзалов Северные Ворота, Центральный, Красногвардейский, Саларьево и Южные Ворота", – добавили в Дептрансе и уточнили, что при необходимости будет обновлен список локаций для раздачи воды.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что для повышения комфорта и безопасности пассажиров в жаркую погоду принимаются дополнительные меры. Помимо раздачи воды, на эскалаторах метро транслируются аудиосообщения с рекомендациями в период жары, а на более 34 тысячах медиаэкранов юным горожанам рассказываются правила поведения в жаркую погоду.

"Размещаем и советы для водителей на порядка 350 электронных табло ЦОДД, установленных на дорогах столицы", – подчеркнул вице-мэр.

Из-за жары в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. Воздух может прогреться до 31 градуса. В городе дополнительно поливают дороги, чтобы охладить покрытие. Также рано утром и вечером проводят полив цветников и газонов, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней.

1 и 2 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

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