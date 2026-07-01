Собянин: новое здание школы искусств в Филимонковском откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин посетил новое здание детской школы искусств, которое находится в ТиНАО.

"Новая школа, хорошая акустика, полноценный концертный зал, оснащенный всем необходимым. Так что будете выступать, радовать своих родителей, жителей Московского, и потом – всех москвичей, всех на российской сцене, на международной", – сказал мэр Москвы во время общения с детьми, которые будут заниматься в новом здании.

Он напомнил, что эта детская школа искусств появилась еще в 1970-е. Теперь возможностей для учебы там стало больше. Занятия в новом здании, которое находится на улице Никитина в Московском, начнутся уже 1 сентября 2026 года.

Школа до 2009 года находилась в двухэтажном кирпичном здании площадью 375,8 квадратного метра, которое арендовала у агрокомбината. Потом учреждение функционировало в здании общеобразовательной школы № 2065. В тот момент школа занимала уже 1 229,7 квадратного метра. Однако даже такой площади были недостаточно для эффективного процесса обучения, ведь в школе учились 640 детей.

Строительство нового здания завершилось осенью 2025 года. Финансирование проходило в рамках Адресной инвестиционной программы города.

Для учреждения возвели трехэтажный комплекс вместимостью свыше 8 тысяч квадратных метров. Пространство организовали так, что все учебные зоны отделены от помещений, предназначенных для культурно-массовых мероприятий. Таким образом, концерты, мастер-классы, выставки можно проводить во время учебного процесса, при этом никому не мешая.

В здании теперь смогут находиться свыше 3 тысяч человек. Там сделали 50 кабинетов, большой и малый концертные залы, библиотеки, выставочное пространство для художественных работ. Особенностью школы стало наличие студии звукозаписи.

Новое здание достроили к 14-летию с момента присоединения к Москве новых территорий – ТиНАО. В честь годовщины в округе появятся также новый культурно-досуговый центр "Шишкин Лес", площадка городского проекта "Лето в Москве", трехсекционный монолитный жилой комплекс в Щербинке, куда переедут 56 семей.

Ранее Собянин осмотрел здание школы № 285 в районе Южное Медведково, где завершается реконструкция. Мэр пообщался с учителями, школьникам и их родителями.

