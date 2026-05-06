Собянин: строительство нового моста в Мнёвниковской пойме завершится в 2027 году

"Мост-парус", который свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы, планируют открыть в 2027 году, сообщил Сергей Собянин, осматривая ход строительства объекта.

"Мы продолжаем развивать транспортную сеть Большого Сити, район Шелепихинской набережной, Филевская, Мнёвниковская пойма, где ведут активное инвестиционное развитие: строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты", – отметил он.

Мэр столицы напомнил, что в 2024 году был введен Гагаринский мост, а в 2025-м – мост Академика Королева.

Гендиректор компании-подрядчика "Дороги и мосты" Фархат Хасанов доложил градоначальнику, что монолитные работы планируется завершить в июне. Из запланированных 4,2 тысячи тонн пролетных строений металлических конструкций уже смонтировано 2,95 тысячи тонн. Эти работы намерены завершить в сентябре, после чего приступят к монтажу вантовой системы. Он уточнил, что работы идут в соответствии с контрактным сроком.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, автомобильный мост длиной 250 метров с двумя полосами в каждом направлении соединит улицу Новозаводскую в Филевской пойме с Проектируемым проездом № 1165 в Мнёвниковской пойме. Это обеспечит удобный выезд из района Филевский Парк на улицу Нижние Мнёвники и далее на Северо-Западную хорду.

Готовность объекта составляет 35%. Особенностью моста станет схема крепления вант от 88-метрового пилона – 10 сантиметров за каждый год 880-летней истории Москвы, что будут отмечать в 2027 году – к пролетному строению через промежуточный адаптер-переходник в виде паруса – именно это дало неофициальное название мосту. Его открытие улучшит транспортную доступность районов Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк с населением около 300 тысяч человек.

Строительство моста – часть программы по улучшению транспортной доступности Национального космического центра и других объектов притяжения в Филевской и Мнёвниковской поймах.

В планах на 2026–2028 годы также строительство двух пешеходных мостов: через Москву-реку на улице Островная (свяжет Мнёвниковскую пойму с районом Крылатское) и еще одного – в сторону парка "Фили", который свяжет парк и Мнёвниковскую пойму.

Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы началось проектирование нового пешеходного моста через реку Сходню. Проект затронет территории площадью 17,02 гектара в районе Покровское-Стрешнево. Благодаря сооружению будет непрерывный пешеходный маршрут по набережным Москвы-реки.

