Мэр Москвы сообщил о 28-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА в небе над столичным регионом. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Этот беспилотник стал уже 28-й сбитой воздушной целью в Московском регионе за сутки. Налет дронов на Москву начался накануне, 8 июня.

В связи с возникшей угрозой в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском были введены ограничительные меры. Работа аэропортов осуществляется по согласованию с уполномоченными органами.