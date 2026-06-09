09 июня, 20:50Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о 28-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА в небе над столичным регионом. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Этот беспилотник стал уже 28-й сбитой воздушной целью в Московском регионе за сутки. Налет дронов на Москву начался накануне, 8 июня.
В связи с возникшей угрозой в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском были введены ограничительные меры. Работа аэропортов осуществляется по согласованию с уполномоченными органами.