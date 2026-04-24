24 апреля, 17:55

Город

Строительство пешеходной зоны на Симоновской набережной в Даниловском районе завершается

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даниловском районе Москвы близится к завершению создание новой пешеходной зоны на участке Симоновской набережной – от причала "Торпедо" до дома 26, строения 5, на улице Ленинская Слобода, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что протяженность будущего прогулочного пространства составляет около одного километра. На части территории ранее отсутствовали берегоукрепительные конструкции, поэтому там возвели подпорную стену длиной более 420 метров, которая соединяется с уже существующими сооружениями и повторяет линию берега.

Работы проводились на глубине более двух метров ниже поверхности воды. Для их выполнения использовали ограждение из стального шпунта Ларсена – системы взаимосвязанных элементов, которые погружались в грунт и формировали сплошную защитную стену.

В настоящее время на участке завершают устройство дренажной системы, после чего начнется благоустройство территории. По словам Ефимова, общая готовность объекта превышает 70%.

Новый отрезок набережной объединит Крутицкую и Симоновскую набережные в единое прогулочное пространство и в перспективе войдет в маршрут для пешеходов и велосипедистов от Новоспасского моста до затона Новинки.

Параллельно развивается и транспортная инфраструктура Крутицкой и Симоновской набережных. Как отметил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, Симоновскую набережную планируют продлить до Третьего транспортного кольца, организовав на ней по две-три полосы движения в каждом направлении. Всего будет построено около шести километров дорог.

Ранее сообщалось, что два участка в границах транспортного хаба "Текстильщики" в одноименном районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории. В планах – возведение объектов торгово-бытового обслуживания площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, а также благоустройство.

