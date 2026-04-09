Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 14:43

Город

Отделочные работы начались в строящемся детском саду во Внукове

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты приступили к отделочным работам в детском саду в московском районе Внуково. Об этом заявил глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

"Детский сад общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров рассчитан на 250 мест. Строители полностью завершили монолитные работы, завершают кровельные и приступили к внутренней чистовой отделке. Параллельно ведут прокладку инженерных коммуникаций", – добавил Ефимов.

Общая строительная готовность дошкольной образовательной организации составляет около 80%.

Сам объект возводится на территории будущего жилого комплекса "Квартал Западный" у деревни Санино. В здании планируется разместить 10 групп, в каждой из которых появятся игровые, буфетные и туалетные комнаты, а также раздевалки. При этом спальную зону отделят от игровой раздвижной перегородкой.

"Завершение строительства по договору участия запланировано на этот год, после чего здание передадут городу", – уточнил Ефимов.

Архитектура будущего детского сада основана на сочетании фактур и цветовых акцентов, рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Основной объем трехэтажного строения выполнят при помощи белой штукатурки и бетонной плитки светло-серого оттенка.

Кроме того, в здании установят лифт и обеспечат беспрепятственный доступ для маломобильных группы населения. В ходе благоустройства вокруг детсада обустроят игровые площадки, разделив их по возрастным группам. Каждую из зон оснастят навесами, песочницами, игровыми комплексами, скамьями и столами.

"Для занятий физической культурой на открытом воздухе необходимым оборудованием оснастят и спортивные площадки", – указал Овчинский.

Строительство детского сада контролируется специалистами Мосгосстройнадзора. В частности, инспекторы комитета провели уже седьмую выездную проверку, оценив качество конструкций и материалов сооружения, указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В градостроительном комплексе Москвы отметили, что на фасадах разместят вставки из керамической плитки "Кабанчик" двух оттенков зеленого, а окна, двери и ограждения кровли выкрасят в графитовый цвет. Двери в раздевалки выполнят по типу витражей, а в подвале разместят технические помещения.

Прилегающую к детсаду территорию планируется озеленить, высадив здесь липы, клены, кусты сирени, пурпурной ивы, чубушника, а также создав живую изгородь из пузыреплодника.

Ранее стало известно, что на улице Кржижановского в Академическом районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится новое городское пространство с жилым домом. Под редевелопмент по проекту КРТ отведен участок площадью 1,21 гектара.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика